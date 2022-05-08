Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum"
Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.
Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.
Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum… pic.twitter.com/cPsHjJ6kHN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2022
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