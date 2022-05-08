Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum"

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.