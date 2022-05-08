Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, burada geliştirilen ürünleri inceledi.

Şirketin alanında "dünyanın en iyisi" olduğuna dikkati çeken Varank, Polin Group’un iş hayatına kompozit imalat üretimiyle başlamış bir firma olmasına rağmen daha sonra eğlence sektöründe su parkları, kaydıraklar, akvaryumlar inşa etmeye başladığını söyledi.

Şirketin anahtar teslim su parkları inşa etmesinin yanı sıra kendi parklarını da işlettiğini vurgulayan Varank, "Eğlence sektörüne her geçen gün dünyada talep artıyor. Dünyada tematik parklardan 'roller coaster'lara kadar farklı alanlarda dijital teknolojileri de içinde barındıran farklı eğlence parkları yapılıyor. Su parkları da bunların en önemlilerinden biri. Su parklarını kompozit teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık çok farklı şekilde üretip tasarlamak mümkün" dedi.

Varank, Polin Group'un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle dünyada 110'dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması, üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve işletmesinin katma değerli üretim açısından önemli bir gayret olduğunu vurguladı.

''Polin Group Bakanlığımız destekli Ar-Ge merkezine sahip''

Eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğunu söyleyen Varank, "Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye'den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli" diye konuştu.

Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdikleri ve Ar-Ge'den itibaren destekler sağladıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Polin Group, Bakanlığımız destekli Ar-Ge merkezine sahip. Tasarım merkeziyle ilgili başvuruları da değerlendiriliyor. Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın bu işleri en başından itibaren tasarlayıp, üretip, dünyaya ihraç etmesi inşallah sektörün diğer oyuncularına da örnek olur. Polin Group, su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye'nin verdiği desteklerle, özellikle Turquality destekleriyle, yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz"