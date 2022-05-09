13 ülke, 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim öğrencisi Antalya'da bir araya geldi.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'na katılan öğrencilere forumun ilk dersini İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Türkiye İletişim Modeli’ni anlattı:

"Biz hakikat mücadelesi verdik"

"Türkiye'nin iddialarını, tezlerini, haklı duruşunu tüm dünyaya anlatmak yalanla, dezenformasyonla, algı operasyonları ile mücadele etmek yine ülkemizin itibarını artırmak hatta menfaatlerini korumak amacıyla biz bu süreçte, biz hakikat mücadelesi verdik."

Fahrettin Altun, Türkiye'nin diplomatik gücünün son olarak Rusya - Ukrayna krizinde kendini gösterdiğini ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız dışında bu müdahaleyi yapabilecek ikinci bir lider, ikinci bir aktör yoktu. Antalya Diploması Forumu ondan bir gün önce burada Dışişleri Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya getirdi. Çok açık ve net söylememiz lazım bütün dünya bu platformu, konuşmasını hayretle izledi."

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da forumda gençlerle bir araya geldi. Sobacı, "Dezenformasyon Çağında Kamu yayıncılığı" konulu panelde TRT'nin çalışmalarını anlattı.

"Uzaktan baktığınızda size büyükmüş gibi sunulan, abartılan şey ile bugün abartılmayan şey aslında aynı. İçeriye odaklandığınızda. Belki de dezenformasyonun en basit tanımlaması en basit örneği hali olarak da bunu ele alabiliriz. Bugün size büyük gösterilerin aslında küçük olması."

Yeni platform geliyor

Sobacı, TRT'nin dijital platformdaki projelerini de duyurdu:

“TRT vizyon projelerinden biri olarak inşallah bu senenin sonuna yetişirse 2023'ün ilk çeyreğine Uluslararası Dijital Platformu'nu inşa edecek. Toplumsal, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğun parçası olarak bu çağda TRT kamu yayıncısı olarak bu dijital platformu kurmak zorunda. Geleceğe yönelik bir daha ki seneye ilişkin vizyon işlerimizden biri bu, dijital platformu inşa edeceğiz. Ki çok katmanlı çok boyutlu çok coğrafyalı çok dilli çok maliyetli zor bir proje…"

TRT Haber 45 aydır birinci



Sobacı, dezenformasyonun günümüzde çok boyutlu olduğuna da dikkati çekti.

"Dezenformasyonun mecrası bir tek haber olmuyor. Haberin ötesinde. Aslında kurumsal veya bireysel ölçekte gerçekleştirilen üretilen içerikler, yapımlar, programlar, diziler, filmler, animasyonlar, hatta mobil uygulamalar."

TRT'nin 2021 yılında elde ettiği başarı da Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı'nın gündemindeydi.

"Elhamdülillah. 2021 yılını biz birinci tamamladık, reytinglerde. TRT Haber toplam kişiler kategorisinde 45 aydan beri birinci. Çünkü doğru haberin adresi TRT. 45 aydan beri TRT toplam kişiler kategorisinde birinci sırada. Dizilerde 2021 birinci sırada. Ama zor olana talibiz. Çünkü biz 18 televizyon kanalımızda 17 radyo istasyonumuzla uluslararası etkinliklerimizde onlarca dijital platformumuzla uygulamamızda kamu yayıncılığının öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz"

Forum çeşitli panellerle salı gününe kadar devam edecek.

