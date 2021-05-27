Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetiyle Yunanistan'a gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kapsamlı görüşmelerde bulunacak.

30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.

İkili ilişkiler ve Doğu Akdeniz görüşülecek

İki ülkenin dışişleri bakanları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.

Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.