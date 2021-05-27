Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya'da temaslarda bulunacak
[Fotoğraf: AA]
30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin ilk gününde Batı Trakya’da da temaslarda bulunacak.
Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetiyle Yunanistan'a gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kapsamlı görüşmelerde bulunacak.
30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.
İkili ilişkiler ve Doğu Akdeniz görüşülecek
İki ülkenin dışişleri bakanları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alacak.
Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.
Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.
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