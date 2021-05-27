Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hiçbir çete ve suç örgütünün Türkiye'yi esir almasına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerinin altını çizdi.

Varank, "Aynı zihniyetin kendine bulduğu bir kukla üzerinden bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik operasyona girişildiğini görüyoruz. Bunlar da kukla bitmez ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin suç örgütleriyle kolkola girmiş muhalefetle kaybedecek zamanı yok"

Bakan Varank, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, sokak kabadayısının hezeyanlarında medet umar hale geldi. Türkiye'nin suç örgütleriyle kolkola girmiş çetelerle ağız birliği yapan muhalefetle kaybedecek zamanı yoktur" diye konuştu.

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