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Bakan Çavuşoğlu: Baltık için istenen bizim için de istenmeli

28 Kasım 2019 Perşembe 14:23 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 14:42

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]