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Bakan Çavuşoğlu: Baltık için istenen bizim için de istenmeli28 Kasım 2019 Perşembe 14:23 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 14:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" dedi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: nato Mevlüt Çavuşoğlu