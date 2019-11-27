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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı ile görüştü27 Kasım 2019 Çarşamba 20:50 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı İstanbul'da kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: AA