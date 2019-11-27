Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA