CHP’de “kumpas” tartışmalarının yankısı sürüyor. Arka arkaya yapılan açıklamalar ile parti içindeki gerilim devam ediyor.

Parti Sözcüsü Öztrak, "Bu komplo CHP ve CHP Genel Başkanı'na dönük. Bunda en ufak bir tereddüt yok." dedi.

“Beştepe’ye giden CHP’li” tartışmalarının odağındaki isim Muharrem İnce ise eleştirilerini sürdürdü. CHP’li yöneticiler ile ilgili neden “çete” tanımını kullandığını açıkladı:

"Ben bunlar için elbette 'birkaç kişi', 'bir grup' gibi adlandırmalarda da bulunabilirdim. Ama bu adlandırmalar, 'çete' sözünün içerdiği belli bir amaç için yan yana gelip plan yapmayı, pusu kurmayı, arkadan vurmayı ifade etmezdi."

İnce: Asıl hedef ben değilim, Kılıçdaroğlu’dur



İnce, bu tartışmaları kurultaya taşımayacağını da söyleyerek "Asıl hedef ben değilim, Kılıçdaroğlu’dur" dedi:



"Partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Konuyla ilgili son sözü artık yargı söyleyecektir. Eğer bu yalanlarda tek sorumlu Rahmi Turan ve Talat Atilla ise partinin de bu kişiler hakkında, en başta da Sayın Genel Başkan’ın dava açmasını beklerim."

Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi olacak mı?

Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi olacak mı? Kulislerde, bu görüşmenin tartışmaların durulmasının ardından gerçekleşeceği belirtiliyor.



CHP Sözcüsü Öztrak, "Sayın İnce’nin CHP’ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir. Gelir de gider de her zaman." dedi.

Milletvekillerine uyarı: Yorum yapmayın

Bu arada, CHP yönetiminden milletvekillerine uyarı geldi. "Kumpas" tartışmaları ile ilgili parti sözcüsü dışında kimsenin yorum yapmaması istendi.

Meclis'te "kumpas" polemiği

Bu karar, AK Parti ve CHP Grup Başkan vekilleri arasında Meclis Genel Kurulunda yaşanan polemiğe de yansıdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önce buna cevap versin Sayın Kılıçdaroğlu." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Akbaşoğlu'nun bu sözlerine "Sayın Akbaşoğlu bir konuda cevap istedi. Cevap veriyorum. Cevap vermeyeceğiz." diyerek yanıt verdi.

Akbaşoğlu da "Zaten cevap veremezsiniz ki." ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber