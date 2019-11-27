“Pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kuruldu. Uluslararası alanda birçok önemli ismi ve projelerini İstanbul'da buluşturdu... TRT World Citizen 2 yaşında.

Hasköy İplik Fabrikası’nda yarın yapılacak törenle TRT World Citizen Ödülleri, sahiplerini bulacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Törende eğitim, iletişim, gençlik, yılın dünya vatandaşı ve hayat boyu başarı kategorilerinde ödüller verilecek.

Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması "Savaşın Kadınları" olarak belirlendi. Zor şartlar altında hayatlarını sürdüren kadınların hikayelerini anlatan filmlerin yönetmenleri de World Citizen gecesinde ödüllendirilecek.

En prestijli ödül olan Yaşam Boyu Başarı ödülü, bu yıl yaptığı insani çalışmalar nedeniyle Yusuf İslam’a verilecek. Yusuf İslam, törende, yeni kurduğu hayır kurumu 'Barış Treni'ni ilk kez dünyaya tanıtacak.

Kaynak: TRT Haber