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IKBY Başbakanı Barzani: PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz

28 Kasım 2019 Perşembe 14:17 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 14:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamadıklarını ve buna karşı olduklarını söyledi.