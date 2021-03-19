Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonda görüştü.
Çavuşoğlu-Bayramov görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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