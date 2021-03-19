Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriler sırasında kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörün protesto edilmesine yönelik eylemlerin 4 Ocak'ta başladığı, 2 Şubat'a kadar da devam ettiği hazırlanan iddianamede anlatıldı.

İddianamede, eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapan şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği yer aldı.

Polis araçlarında 46 bin liralık zarar oluştu

Söz konusu eylemler sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K'nin çeşitli suçlardan 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.