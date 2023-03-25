Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu
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