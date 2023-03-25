Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oktay, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınadı.
Oktay, sosyal medya hesabından Danimarka'da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Danimarka
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