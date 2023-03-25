Oktay, sosyal medya hesabından Danimarka'da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarını bir an evvel saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.