Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan bazı mevkidaşılarıyla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir, Liberya ve Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini kaydetti.
Bugünkü temaslarımızı #Cezayir, #Liberya ve #EkvatorGinesi Dışişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerle tamamladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 17, 2021
Last bilateral meetings of the day were w/ FMs @Lamamra_dz of #Algeria, Dee Maxwell Saah Kemayah of #Liberia & Simeon Oyono Angue of #EquatorialGuinea. pic.twitter.com/yKWi5O0k36
Çavuşoğlu, paylaşımlarında mevkidaşlarıyla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Afrika Türkiye- Afrika İlişkileri
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