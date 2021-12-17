Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir, Liberya ve Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, paylaşımlarında mevkidaşlarıyla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.