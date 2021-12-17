Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından temin edilen kaçak alkollü içkileri yurda sokan ve yurt içerisinde yasadışı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edenlere yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

KOM Daire Başkanlığının koordinesindeki "Zehir" operasyonunda, devleti vergi kaybına uğratan, insan sağlığını tehdit eden kişiler ve suç grupları yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 85 şüpheliden şuana kadar 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

84 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyon kapsamında 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen sahte alkol ve malzemeler şöyle:

- 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki.

- 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki.

- 14 bin 440 etiket.

- 3 bin 847 adet sahte bandrol.

- 1168 şişe alkol aroması.