TRT, yayıncılıkta bir ilke daha imza attı. Afrika Yayın Birliği'ne 'ortak üye' oldu.

TRT artık, 51 aktif üyenin yer aldığı birlikte, kıta dışından 10'ncu katılımcı ve 6'ncı ortak.

İş birliğinin tarafları, İstanbul'daki 3'ncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde buluştu.

2018 yılından başlayan görüşmeler yayıncılıkta yeni bir açılımla taçlandı.

İmzalar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Afrika Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka tarafından atıldı.

Afrika'da yayın iş birliği

Anlaşma ile TRT, Afrika'nın sesi olan ortak üyeler arasına girdi. Birliğin Genel Kurul toplantılarına ve özel komisyonlarına iştirak etme hakkı kazandı.

Kıtadaki ulusal yayıncılarla yakın temas ve iş birliği imkanı elde etti. Ayrıca, ihale çağrılarında öncelikli danışılma gibi bazı imtiyazlardan da faydalanabilecek.

Genel merkezi Senegal’de bulunan Afrika Yayın Birliği, Afrika devletleri radyo ve televizyon kuruluşlarından oluşuyor.

1962 yılında kurulan Birlik, Afrika'nın gerçek imajının ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak için yenilikçi medya kuruluşlarına da açıldı. Birlik, TRT'nin de katılımıyla daha da güçlendi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Afrika Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka, İstanbul Kongre Merkezinde kurulan TRT World,TRT Arabi, Deustch ve Russian stantlarını da gezdi.