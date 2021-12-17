Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi için İstanbul'a gelen liderlerle buluştu. Türkiye-Afrika iş birliği en üst düzeyde ele alındı.

Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk konuğu, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari oldu.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü. (AA)]

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile de görüştü.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo. (AA)]

Ardından ise Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Moritanya, Etiyopya, Ruanda, Komorlar Birliği ve Cibutili mevkidaşlarını da ağırladı.

Liderler oturumunun açılış konuşmasını yapacak

Afrika için liderler düzeyindeki diplomasi sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin son gününde liderler zirve oturumunda Afrikalı mevkidaşlarına hitap edecek. Türkiye'nin Afrika politikasını bir kez daha anlatacak.

Liderler, Türkiye-Afrika iş birliğini öngören 5 yıllık eylem planını kabul edecek.

Eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, terörle mücadeleden savunmaya birçok konuda ortak çalışmalar yürütülecek.