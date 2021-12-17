Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
[Fotoğraf: TRT Haber]
Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına dair 13 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
13 maddelik teklifin içinde yer alan düzenlemeye göre, yeni yıldan itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.
Teklifin önümüzdeki hafta başında komisyonda görüşüldükten sonra Genel Kurulda yasalaştırılması bekleniyor.
Etiketler: Asgari Ücret Son Dakika TBMM
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