Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sputnik V aşısının 400 bin dozu geldi"

Sputnik V aşısının 400 bin dozu geldi. Aşının ortak üretemi için kurumlarımız çalışılor. Aşı sertifikasyonu, güvenli turizm bakımından işbirliğini devam ettirme kararı aldık.

Suriye'yi ele aldık, aynı şekilde Libya'daki son durumu değerlendirdik. Afganistan'daki gelişmeleri de yine ele aldık. Karabağ yine bugün bölgesel konularımızdan bir tanesiydi. Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kanal İstanbul Projesi

Boğaz'da gemi trafiği şu anda ciddi risk oluşturuyor. Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var.

Lavrov'un konuşmasından öne çıkanlar:

Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz.

Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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