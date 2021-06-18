Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere bu kentte bulunan Borrell ile bir araya geldiğini belirtti.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Antalya Diplomasi Forumu toplantıları için Antalya’da bulunan #AB Yüksek Temsilcisi Borrell’le Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere TR-AB gündem maddelerini ele aldık.@TurkishCiOSEECP@AntalyaDF pic.twitter.com/212NXAfk8H — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 18, 2021

Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere, Türkiye-AB gündem maddelerini ele aldık." ifadesini kullandı.