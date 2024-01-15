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Gündem
AA 15.01.2024 15:28

Bakan Bolat ile Bakan Yumaklı bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Bolat ile Bakan Yumaklı bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Yumaklı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede gıda ve tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak ve ürünlerin dünya pazarlarındaki varlığını güçlendirmek için atılacak stratejik adımları ele aldıklarını belirten Bakan Bolat, gıda ürünleri üretim ve tüketim miktarları ile fiyat gelişmeleri üzerinde durduklarını belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tarımsal üretiminde kalite ve verimliliği artırmak, bu alandaki ihracat verilerimiz doğrultusunda, ticari etkinliğimizi çok daha yüksek seviyeye çıkarmak ve gıda fiyatlarının dengelenmesi hususlarında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İki bakanlık arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımlar atmaya kararlıyız."

"İşbirliği içinde adım atmayı sürdüreceğiz"

Bakan Yumaklı da paylaşımında, ziyarette tarım sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve ihracat konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Üreticilerin emeği ile berekete dönüştürdüğü ürünlerin, tarladan raflara kadar olan yolculuğundaki tüm süreçlerde, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde adım atmayı sürdüreceklerinin altını çizen Yumaklı, "Kıymetli Bakanımıza nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gerçekleştirdiği çalışmalarda kolaylıklar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Ömer Bolat İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı
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