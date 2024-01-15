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Gündem
TRT Haber 15.01.2024 14:49

Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel dezenformasyon tehdidine dikkati çeken "Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: 'Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına" isimli yeni bir kitap yayımladı.

Fahrettin Altun, küresel dezenformasyon tehdidine dikkati çeken yeni bir kitap yayımladı. Kitap "Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: 'Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına" adını taşıyor. 

Kitapta, dezenformasyonun bir 'ulusal güvenlik meselesi’ olduğuna işaret eden Altun, Türkiye’nin yürüttüğü hakikat mücadelesine değindi.

"Dezenformasyona Geçit Vermeyeceğiz"

Bu sözler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: 'Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına" adlı yeni kitabından...

İletişim Başkanı Altun, kitabında "Toplumu doğru bilgilendirmek en stratejik görevlerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

"Türkiye, dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında"

Fahrettin Altun dezenformasyonla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Türkiye, dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemize yönelik negatif algı operasyonlarına ve olumsuz imaj çalışmalarına karşı pozitif gündem inşa etmek, yurt içi kamuoylarını ve uluslararası toplumu doğru, hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirmek dezenformasyonla mücadelede en stratejik görevlerimiz arasında yer almaktadır."

Altun kitabında, dezenformasyonla mücadeleyi 'Ulusal güvenlik meselesi' olarak gördüklerini söyledi. 

"Dezenformasyonla mücadeleyi bir 'ulusal güvenlik meselesi' olarak görüyoruz"

Altun, "Sosyal medyada kaynağı belli olmayan kontrolsüz hesapların paylaşımları geniş kitleleri etkisi altında bırakabiliyor, kritik mevzularda toplumsal algıyı şekillendirebiliyor. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadeleyi bir 'ulusal güvenlik meselesi' olarak görüyoruz. Bu hayati meseleyle başa çıkmak için birçok proje yürütüyoruz” dedi. 

Fahrettin Altun, dezenformasyon ve manipülasyonun küresel bir sorun olduğunu kaydetti.

Kitap 10 makaleden oluşuyor

Paradigma Yayınları’ndan çıkan ve Türkiye'nin maruz kaldığı dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü mücadele stratejilerinin ele alındığı kitap 10 makaleden oluşuyor.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
Fahrettin Altun yeni bir kitap yayımladı
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