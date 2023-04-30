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Gündem
AA 30.04.2023 16:42

Bakan Bilgin: Cumhurbaşkanı'mız ilk turda seçilecektir bundan şüphemiz yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'nin birinci parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğini, bundan şüphelerinin olmadığını söyledi.

Bakan Bilgin: Cumhurbaşkanı'mız ilk turda seçilecektir bundan şüphemiz yok
[Fotograf: AA]

Bakan Vedat Bilgin, AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Mitingi'nde, vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin Türkiye'nin çözülmeyen sorunlarını çözen bir parti olarak da tarihe geçtiğini söyleyen Bilgin, asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Yıllardır bekleyen emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözme imkanı bulduklarını belirten Bakan Bilgin, "Bununla 5 milyona yakın kişiyi kapsayan bir meseleyi çözme fırsatı bulmak, onların emeklilik haklarında düzenleme yapmak çalışanların haklarına duyarlı bir parti olarak bizi mutlu etti. Biz herkesin partisiyiz. Tüm kesimlerin sorunlarını çözecek tek parti biziz." diye konuştu.

İstihdamın 31 milyon kişiye ulaştığı Türkiye'nin büyümesini sürdüreceğini ifade eden Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde de yapacağımız birçok iş var. Bu seçimde biz birinci partiyiz ve Cumhurbaşkanı'mız ilk turda seçilecektir. Bundan şüphemiz yok." dedi.

Bilgin, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü hiç kimsenin durduramayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her hain cezasını buldukça bir alt yazı haline gelecektir. Türk devletinin silahlı güçleri, istihbaratı ve güvenlik güçleri, Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerlemesinin teminatıdır. Özellikle son yıllarda devletimizin desteği ve özel sektörün iş birliğiyle savunma sanayimiz bütün dünyanın imrenerek baktığı ürünler üretmektedir. Bu, Türk Dünyası ve İslam coğrafyasındaki mazlum halklar üzerinde güven duygusu, düşmanlarımız üzerinde ise endişe yaratmaktadır."

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