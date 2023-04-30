AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Yüz yılın en önemli seçimi

Üsküdar'daki Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleriyle buluşan Binali Yıldırım, Türkiye'nin son 20 yıldır bölgesinde adından daha çok söz ettiren bir ülke haline geldiğini anlattı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la son 20 yılda yüz yıla eşit hizmetleri yapmanın gururu ile vatandaşların karşısında olduklarını söyleyerek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'de ve dünyada çok konuşulduğunu ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı'na ülkemizi taşıyacak yönetim seçimidir"

Bu seçimlerin her yerde "yüz yılın en önemli seçimi" olarak nitelendirildiğini ve Millet İttifakı adayı belli olur olmaz bölücü terör örgütün dağ kadrolarının ardı ardına destek açıklaması yaptığını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken Türkiye Yüzyılı'na ülkemizi taşıyacak yönetim seçimidir. Önümüzdeki tablo açık. 4 aday var ama bu adayların iki tanesi ön plana çıkıyor. Birisi Cumhur İttifakı'nın adayı, ülkemizi bugünlere taşıyan bölgede ve etrafımızda ülkelerin umudu haline gelen, adam gibi adam, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftaki adayı, destekçilerini de biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İstanbullular, Ankaralılar belediye başkanı seçmemiş, cumhurbaşkanı yardımcısı seçmiş"

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının Millet İtifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından olmasını eleştiren Yıldırım, "İstanbullular, Ankaralılar belediye başkanı seçmemiş, cumhurbaşkanı yardımcısı seçmiş farkında değil. Bu en hafifinden sizin iradenize saygısızlıktır. Siz belediye başkanı seçtiniz. Şimdi her tarafa dolanıyorlar. Tamam dolansınlar ama bir şey dikkatimi çekti. Partilerde 'cumhurbaşkanı yardımcısı' diye takdim ediyorlar. Dur bakalım, millet ne diyor? Seçim olsun, sonuçları ortaya çıksın. Ondan sonra ne olacaksa olsun" dedi.