Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz, onlar eski Türkiye'yi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Burası sıradan bir yer değil. Ankara’nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine sevgilerimi iletiyorum. Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm şehir İstanbul ise ülkeme ve milletime gururla hizmet ettiğim yer de Ankara’dır.

Ankara’yı ancak, bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, sevebilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak, bozkırın ortasındaki bu şehri her şeyiyle seviyoruz.

Gelirken bir billboard gördüm ‘Ankara daha iyi hizmete layık’ diyor. İzmir ve İstanbul’da da aynı şeyi söylüyorlar. Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da 4 yıldır ne yaptınız? CHP’yi tanımak istiyorsanız üç kelime yeter: Çöp, çukur ve çamur. İstanbul’u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. İstanbul’u susuzluktan biz kurtardık. Ankara’yı da susuzluktan Melih kardeşimin gayretiyle kurtardık. Bunları hatırlamayanlara hatırlatmak şart.

Ankara’nın havalimanını biz yaptık, o güzelim yolları biz yaptık. Ankara’daki metroları biz yaptık. Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı bay bay Kemal’dir. Yalan dersi almak istiyorsanız onun yazıhanesine gidin.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık sebebiyle, dünyanın ve ülkenin dört bir yanı gibi Ankara’nın her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Bir gün akşam olup gittiğimizde, dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak. Gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı hayalimiz kalacak.

Ankara Milli Mücadele’de asla korkmadı, diz çökmedi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne teröre, ne darbeye teslim oldu. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar gezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Ankara’nın her yeri, özgürlüğü için direndi. FETÖ şimdi bay bay Kemal ile beraber. Önceden almamışlardı sonradan HDP’yi de yanlarına kattılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var.

Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki bu şehrin onlarca insanının kanına girmiş PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Ankara, alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu bozan da yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz’un rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var, FETÖ’nün Ankara’yı bombalayan katillerini cezaevlerinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de o evlat katili çıkabilir. Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil’den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz.' Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Şimdi ben de diyorum ki ‘Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.’

Dört bir yanındaki PKK’lılar, FETÖ’cüler, envai çeşit terör örgütü 14 Mayıs’ta bay bay Kemal’e destek veriyor değil mi? Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak bay bay Kemal için oy dileniyor. Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes bunların yanında yerini aldı.

Bay bay Kemal diyor ki; Londra’dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vs. bunları göndermişler ki bunların bedelini geri döndürme gibi bir gayretleri var.

Heyecanlanmış kendini maliye bakanı ilan etti. Yahu sen maliyede bir memurdun. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Ne yaptı bu? Oy alabilmek için yanına aldığı herkese birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti, hepsine rüşvet teklif etti.

Biz meydanlarda verdiği sözleri unutanlardan olmadık. İhtiras peşinde değil, hizmet peşinde koştuk. Bolu Tüneli’ni patates deposu yapalım diyorlardı. CHP’nin dönemiydi… Biz geldik, ‘Bu tüneli açacağız’ dedik, yaptık. Bunca yıldır ülkeye hizmet etmeyi öğrenemediler. Bunların eline 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelirler. Milletin ülkeyi onlara teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlikleri her gün artıyor. Her zaman yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş; İstanbul Atatürk Havalimanı’nı Amerika’daki bir gruba vereceklermiş. Amerikalı bir şirketin sahipleri. Ben onlarla görüştüm. Yatırımcı için kapımız açık dedim. O zamanlar başbakandım, o gün bugündür gelecekler…

Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar. Buralara kolay gelinmedi. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Demokrasi atılımlarının yarım kalmasını istemez.

Biz, Türkiye Yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor.

Buradan en çok da CHP’ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bay bay Kemal CHP’yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin yuvası haline geldi. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi. Bizim her türe saygımız var. Sen Aleviliğini yaşa, anlatmaya gerek yok. CHP’nin arkasına takılıp giden diğer kardeşlerimiz de bunlardan rahatsız. Aynı ittifaka mensup birilerinin, her gün can feda edilecek bu değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?

Şimdi şehir hastanelerine Avrupa’dan hasta geliyor. Biz buralara kolay gelmedik. Türkiye genelinde 20 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı ilimiz neredeyse yok.

Ankara’nın hangi ihmalleri yaşadığını biliyorsunuz. Ankara’mızı güzelleştirmek için 21 yıldır çalıştık, çabaladık. Son 21 yılda Ankara’ya 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Ankara’mızda 4’ü devlet olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 25 bin 648 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları aştık. Farklı branşlarda 110 spor tesisi kazandırdık. Sağlıkta 10 bin 382 yataklı 45 hastaneyle birlikte 160 adet sağlık tesisi inşa ettik.

Çevre ve şehircilikte, TOKİ kanalıyla 95 bin konut uygulamasını hayata geçirdik. Şimdi de Ankara’ya İlk Evim ile 18 bin 450 yeni konut inşa edecek, İlk İşyerim ile 1000 iş yeri yapacak, İl Arsam ile 100 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümle 40 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Ulaştırmada şehrimizin bölünmüş yol uzunluğunu 721 kilometre ilaveyle 1187 kilometreye çıkardık. Ankara’yı hızlı tren hatlarıyla; Eskişehir, Bilecik, Konya, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a bağladık.

Geçtiğimiz hafta Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattını da hizmete sunduk. Şimdi bu masadakilerden bir tanesi, ‘Sivas’a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var’ dedi. Türkiye’yi demir ağlarla biz örüyoruz. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattını da 2025’te açmayı hedefliyoruz. Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek.

Ankara, son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla savunma sanayiinin de başkenti oldu.