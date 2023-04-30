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Gündem
AA 30.04.2023 15:16

Muharrem İnce: Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de ama 77 kişi var listelerde

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon Muharrem İnce haklıymış diyecek" açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce: Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de ama 77 kişi var listelerde

Pendik Gazipaşa Caddesi'nde partililerle yürüyüş yapan Muharrem İnce, vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. Yürüyüşün ardından partisinin standını ziyaret eden İnce, parti otobüsü üzerinden halka hitap etti.

İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk. Ama ben bu ülkenin gençlerine söz verdim. Paranızı da çaldırmayacağım, sorularınızı da çaldırmayacağım." diye konuştu.

Terör örgütleriyle iş tutmayacaklarını ve Atatürk'ün yolundan gittiklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin pasaportunun değerini yükselteceklerini, gençlere iş bulacaklarını söyledi.

İnce, milli gelirin yüzde 2'sini tarıma, yüzde 5'ini AR-GE'ye ayıracaklarını ve Merkez Bankasını bağımsız yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketi terk etmek yok. Doktorlarımız gitmeyecek. Benim güzel evlatlarım siz Erdoğan'a bakmayın. 'Giderseniz gidin.' diyor. Ben size ne diyorum? Sakın gitmeyin. Size bu ülkenin ihtiyacı var. Üç 'A' ile yöneteceğiz memleketi. Akıl, adalet ve ahlak. Bilim, nanoteknoloji, uzay demeye devam edeceğiz. Hukuku egemen kılacağız. Milletin çocukları asgari ücretle iş bulamazken 5 yerden maaş alan ahlaksızları göndereceğiz. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon Muharrem İnce haklıymış diyecek. Erdoğan ile olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz."

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