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Gündem
TRT Haber 30.04.2023 12:21

Togg'da teslimatlar başladı

Türkiye'nin otomobili Togg için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Kura ile belirlenen hak sahiplerinin adresine gönderilen Togg'ların teslimatı yapılmaya başlandı. Bursa'dan yola çıkan Togg'lardan birinin adresi de Isparta oldu.

İlk sahipleri 29 Mart'ta TRT Haber yayınında belli olan Togg'un teslimatları devam ediyor.

Togg’un T10X modeline sahip olmak için 177 binin üzerinde kişi başvurdu.

Çekilişe katılanlar rasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" sözlerine yer verilmişti.

Isparta'ya teslim edildi

Bursa'dan yola çıkan Togg'lardan biri Isparta'ya teslim edildi. Heyecan dolu anlara TRT Haber ekibi eşlik etti.

Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ne de teslimat yapılacak. Teslimatlar hafta boyunca sürecek.

Togg'da teslimatlar başladı

20 bin kişilik yedek liste

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra, 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Togg'a sahip olmak için 60 bin lira ön ödeme yatırılmıştı. Çekilişte Togg almaya hak kazanamayanların ön sipariş bedelleri iade edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Togg'da teslimatlar başladı

23 şehirde servis noktası

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan paylaşımda ise, şu bilgiler verildi:

"Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız."

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