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Gündem
AA 12.11.2024 13:42

Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji için uluslararası finans kuruluşlarının önemine işaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki hedeflerine ulaşması için uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalışılması gerektiğini belirtti.

Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji için uluslararası finans kuruluşlarının önemine işaret etti
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan  Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen bakanlar oturumundaki konuşmasında, küresel iklim değişikliğiyle derinden bağlantılı zorluklarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Dünyada enerji güvenliği endişelerinin de artmaya devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Enerjiyle ilgili tüm geleneksel varsayımlarımızın yeniden gözden geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. Elektrifikasyon, dijitalleştirme, yapay zekadaki hızlı ilerleme ve büyük veri, talebi öngörülenden önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkarıyor" diye konuştu.

"Yaklaşık 15 bin kilometrelik HVDC hatları eklemek istiyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji talebi, enerji ithalatına bağımlılığı ve karbon nötr hedefine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için uzun vadeli enerji stratejimiz 5 temel alana odaklanıyor. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmak, ekonomi genelinde enerji verimliliğini geliştirmek, nükleer enerji üretimini genişletmek, hidrojen, batarya depolama, karbon yakalama, kullanım ve depolama gibi yeni teknolojileri kullanmak ve ayrıca enerji geleceğimiz için kritik madenler ve nadir toprak elementlerine yatırım yapmak. 2035 için yenilenebilir enerji programımızda çok iddialı hedefler belirledik. Rüzgar ve güneşte mevcut kurulu kapasitemizi 30 gigavattan 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alana en az 80 milyar dolar yatırım getirmemiz gerekiyor. Ayrıca yakın zamanda çok güçlü bir şebeke programı duyurduk. Yaklaşık 15 bin kilometrelik HVDC hatları eklemek istiyoruz ve bu alana da yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yapmamız gerekiyor."

Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji için uluslararası finans kuruluşlarının önemine işaret etti

Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerini de değinen Bayraktar, "2030'a kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 oranında azaltmayı, bu sayede 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu alana da yatırım ve finansman getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu projenin uygulanabilir olması için uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Alparslan Bayraktar Azerbaycan Birleşmiş Milletler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji
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