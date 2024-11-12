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TRT Haber 12.11.2024 12:30

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini 7/24 esasıyla yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor."

 

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