Duman 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.11.2024 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Erdoğan, Starmer'e Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

Erdoğan, Aliyev'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Aliyev’e COP29’daki ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile her iki ülkenin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

Kasım Cömert Tokayev ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında Türk Dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Maia Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.

ETİKETLER
Azerbaycan COP29 İngiltere Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Zirve, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü ifadesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Selimiye Camii restorasyonunda 'ince işçilik' çalışmaları yapılıyor
16:15
Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü
16:12
İşgalci İsrail, 1 aydan uzun süredir BM yetkililerinin Gazze'nin kuzeyine erişimini engelliyor
16:07
AB, Apple'dan hizmetlerinde coğrafi engellemeyi kaldırmasını istedi
16:03
TMSF'nin Bursa'daki arsa ihalesine 210 kez teklif verildi
16:03
İngiltere'de STK'lardan, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ