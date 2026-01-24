Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.01.2026 15:43

Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus’ta enerji alanında işbirliğini ele aldı.

Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
[Fotograf: AA]

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye-Libya 22.⁠ ⁠Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına (KEK) başkanlık etmek üzere geldiği Libya’da Başbakan Dibeybe ile görüştü.

Görüşmede, hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği ele alındı.

Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Görüşmede ayrıca, Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde duruldu.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Bakan Bayraktar, Libyalı yetkililer ve uluslararası enerji şirketleri temsilcileri ile ikili görüşme gerçekleştirecek

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Libya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İletişim Başkanı Duran: Hizmete alınan eserler Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansımasıdır
16:17
Oyun oynarken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
16:13
Uzundere ve İspir Barajı'nda 1,5 milyon metreküp su depolanacak
16:02
Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi
15:53
"COP31"in turizm sezonunu uzatması bekleniyor
15:49
Uzmanlardan soğuk havalarda lastik basıncını düşürmeyin uyarısı
YPG’den kurtarılan Rakka...
YPG’den kurtarılan Rakka...
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ