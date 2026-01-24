Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Gündem
AA 24.01.2026 13:07

AK Parti'den Gazze'nin yaralarını sarmak için yol haritası

AK Parti'nin, 6 Ocak'ta düzenlediği "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için tespit, öneri ve yöntemler ele alındı.

AK Parti'den Gazze'nin yaralarını sarmak için yol haritası
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleşen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin önündeki temel sorunun İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve devam eden abluka olduğu ifade edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için somut öneriler sunulması amacıyla 6 Ocak'ta düzenlenen "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı"nda, tespit, öneri ve yöntemler ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın başkanlığında gerçekleşen çalıştayda, insani yardım kuruluşlarıyla sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Sahada insani yardım operasyonlarının sağlıklı sürdürülememesinin teknik ve lojistik süreçlerden ziyade öncelikli olarak İsrail kaynaklı siyasi engellemeler ve süregelen abluka kaynaklı olduğu vurgulandı.

Bu anlamda barınma, sağlık, eğitim, gıda ve su başta olmak üzere acil yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sorunlar bulunduğu kaydedildi.

Çadırların yetersiz kaldığı, konteyner ve mobil yaşam alanlarının Gazze'ye girişinin hayati önem taşıdığı ifade edildi.

"Bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmaları kurulmalı"

Sağlık altyapısının büyük ölçüde İsrail tarafından tahrip edildiği, sahra hastaneleri ve mobil sağlık ekiplerine acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Eğitimin ise Gazzelilerin yerinde kalabilmesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğu değerlendirildi.

Yardımların ulaştırılmasında bölge bazlı planlama ve raporlama mekanizmalarının kurulmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail kaynaklı kısıtlamalar, lojistik ve para transferi engelleri ile üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yardımlarda yaşanan zorluklar, çalıştayın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca İsrail'in gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasına yönelik iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştayda yapılan bu tespitlerin AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca raporlaştırılacağı öğrenildi.

AK Parti İsrail'in Gazze Soykırımı
