Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.01.2026 11:12

Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütünün yerel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Antalya'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce "Bayğaralar" organize suç örgütünün Antalya yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında, suç örgütünün yerel yöneticisi olduğu belirlenen H.A. ile birlikte hareket eden 15 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12’sinin tutuklandığını, 3’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı; "Şüphelilerin adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucu 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." 

Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren Antalya Valiliğini, Cumhuriyet Başsavcılığını ve kahraman polisleri tebrik etti.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılın ilk ziyareti Aydın'a
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
ABD'nin silah satışları, jeopolitik gerilimlerin haritasıyla örtüşüyor
12:37
Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı
12:34
KDK'dan okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı için "değiştirilsin" tavsiyesi
12:32
Kadınların satın aldığı konut sayısı 10 yılda yüzde 57,5 arttı
12:31
Otomotiv sektörü 2026'da 43 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
12:09
Bakan Şimşek: Finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Filistinli genç davulla sığınmacılara moral vermeye çalışıyor
Filistinli genç davulla sığınmacılara moral vermeye çalışıyor
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ