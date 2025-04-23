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Gündem
AA 23.04.2025 21:17

Bakan Bak: Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok

Bakan Bak, İstanbul'daki depremlerin ardından öğrenci yurtlarında herhangi bir sorun olmadığını, kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar." dedi.

Bakan Bak: Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bak, kendisinin de depremi İstanbul'daki bir programdayken yaşadığını söyledi.

Bakan Bak, "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar." ifadesini kullandı.

Yurtlara gittiğini kaydeden Bak, "Bütün spor tesislerimiz açık, salonlarımız ve açık sahaların hepsi açık, vatandaşlarımızın hizmetinde." diye konuştu.

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Deprem Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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