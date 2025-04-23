Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun bugün verdiği ilk konsere ilişkin paylaşımda bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ile ayrı bir anlam kazandığını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası ve korosuyla geleneksel müziğimiz ile çalgılarımız yaşatılırken, geleceğin sanatçılarının da yetiştiriliyor olması mutluluk verici. Binlerce çocuk arasından seçilen yetenekli kalplerin müzik şölenini, büyük bir heyecanla dinledik. Devlet korumasındaki çocuklarımızın da bu sanat yolculuğunda yer alması en önemli umut kaynağımız. Her biri birbirinden yetenekli çocuklarımızı canıgönülden tebrik ediyor, onların eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."