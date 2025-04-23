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TRT Haber 23.04.2025 18:51

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı deprem meydana geldi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından 112 Acil Servis'e 10 bin 84 çağrının geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından son bilgileri paylaştı.

Depremin ardından 112 Acil Servis'e 10 bin 84 çağrının geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 127 artçı deprem meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Depremin olumsuz bir izin var mı yok mu buna bakıyoruz. AFAD koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları sahada. İstanbul'da sadece Fatih'te bir metruk bina yıkıldı.

10 bin 84 çağrı geldi 112'ye. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini iletti bir kısmı da sağlıkla ilgili. Hiçbiriyle ilgili şükürler olsun bir binanın yıkıldığı haberi gelmedi.

İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız süreci yönetti. Deprem Bilim Kurulundaki hocalarımız bilgileri paylaşacak.

Biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız iyi işler yapıyor. Güçlendirme veya kentsel dönüşümle ilgili bir ihtiyaç varsa hükümetimizin çağrısına lütfen çağrı versin herkes. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik.

Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık, deprem dayanıklılığını el ele vererek sağlamamız."

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