THY yurt içi bilet tavan fiyatını 1750 lira olarak belirledi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üstün şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız."