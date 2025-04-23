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TRT Haber 23.04.2025 20:16

Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hastanelerde hizmetin aksamasına neden olacak bir durum gözlemlenmediğini belirten Bakan Memişoğlu, "Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bakan Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından son bilgileri paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hastanelerde hizmetin aksamasına neden olacak bir durum gözlemlenmediğini belirten Bakan Memişoğlu, "Düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panik atak geçiren, toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden ikincil olarak etkilendi

Kemal Memişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim. Depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama, panik atak geçiren 236 vatandaşımız oldu. Tüm yaralılarımızın durumları iyi tedavileri devam ediyor. İstanbul'da herhangi hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik.

Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. Maalesef çok acılar yaşadık. Bugünkü deprem bize uyarı. Çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor"

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