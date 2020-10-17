Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Nasiptir, nasip. Rabb'im bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."
Nasiptir, nasip...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
Etiketler: Berat Albayrak Doğal Gaz Doğal KaynaklarSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:37
Son Haberler
- 18:56
- 18:52
- 18:44
- 18:43
- 18:22
Sıradaki Haber
Bakan Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü dünya için örnek projelerden biri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz