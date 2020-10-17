Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunuyor. https://t.co/jVzHJBss7o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de inceledi.

Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Osmanlı’da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Erdoğan yeni rezerv miktarını açıkladı: 85 milyar metreküp daha ilave edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervini Fatih sondaj gemisinden açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Fatih sondaj gemisini İstanbul'un fetihinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e uğurladık. Trabzon Limanı'nda kule montajı, bakımı ve ikmali yapılan gemi 20 Temmuz'da Sakarya sahasının şu anda bulunduğu yerdeki Tuna-1 kuyusunda sondaja başladı. Yapılan çalışmalar sonunda deniz tabanının altındaki kuyunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini 21 Ağustos'ta ilan etmiştik. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı şekilde 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla sona erdi.

#SONDAKİKA

[Yeni rezerv müjdesi]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya gaz sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. pic.twitter.com/OTK20IeprP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

Fatih'in yeni görev yeri Türkali-1 kuyusu

Fatih sondaj gemimiz Filyos Limanı'ndaki bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Türkali-1 kuyusundan da çok kısa sürede sevindirici haberler almayı bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih sondaj gemimiz önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Türkali-1 kuyusundan da sevindirici haberler bekliyoruz. pic.twitter.com/cJTNgZ8MgV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

"Hedefimiz bu gazı 2023'te milletimize sunmaktır"

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz. Hedefimiz bu gazı 2023'te milletimize sunmaktır. Karadeniz ve Akdeniz'de alacağımız müjdelerle kaynağımızı genişleteceğiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına kavuşmuş olacaktır. pic.twitter.com/30RMaj0TFv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

"Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir. Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz. Denizaltı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Haklarımız için gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız"

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan hiçbir plana izin vermemekte kararlıyız. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece kendi haklarımızın peşindeyiz. Bu haklar için gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız.

"AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olur"

Doğu Akdeniz'de barışı, istikrarı sağlamanın yolu Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor. AB'nin güvenilirliği zaten azalmıştı. Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

"Karadeniz ve Akdeniz'de aramaya devam edeceğiz"

Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramaya devam edeceğiz. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz. Tüm mazlumlara ve mağdurlara el uzatmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir. Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz. Tüm mazlumlara ve mağdurlara el uzatmayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/nw9AteTU8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2020

"Milletimize hayırlı olsun"

Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.