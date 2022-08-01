Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Yüksek Askeri Şura Perşembe günü toplanacak
[AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını açıkladı.
AA Editör Masası'nda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura'nın toplanacağını söyledi.
Bakan Akar açıklamasında, "Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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