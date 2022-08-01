Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle bu riskli dönemlerde Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele konusunda ciddi mesafe kat etti.

Son haftalarda orman yangınlarıyla mücadelede kırmızı rengiyle dikkat çeken söndüren sıvı, İzmir'de bir firma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Peki nedir bu kırmızı sıvı?

TRT Haber muhabiri Cihat Sönmez "retardant" olarak adlandırılan sıvının üretildiği İzmir'deki tesiste, firma üreticisi Özay İpek ile görüştü.

"Bu solüsyon bir yangın geciktirici"

Ürün hakkında bilgi veren Özay İpek, “Bu solüsyon bir yangın geciktirici. Yüzde 100 Türk madenlerinden, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. İlk defa bu sene orman yangınlarında kullanılmaya başlandı. Ürün yanmayı ciddi orandan geciktiriyor ve soğutma özelliği de var. Hava araçlarından atıldığında ağaçların uç noktasından çok hızlı yayılan tepe yangınlarına atıldığında alevlere baskı yapıyor” dedi.

"Solüsyon ile bir güvenlik şeridi oluşturuluyor"

Ürünün kırmızı renkte olmasının bir amacı olduğuna dikkat çeken İpek, şöyle konuştu:

“Yangının ilerleme yönü ve rüzgara göre belirlenen bir yere solüsyon atılarak bir güvenlik şeridi oluşturuluyor. Buradaki ana hedef yangının enerjisini azaltarak karşı tarafa geçmemesini sağlamak. Yer araçları da bu solüsyonu gece uçaklar çalışamadığı zamanlarda kullanabilecekler. ”