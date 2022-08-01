Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 63'e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 örgütü mensubu daha teslim oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları ile PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılım yapan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Mardin/Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Söz konusu örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 2022 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 63’e ulaştı.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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