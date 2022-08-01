Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Meclis Genel Kurulu'nda
[Fotograf: TRT Haber]
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Meclis Genel Kuruluna sundu
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Etiketler: Terörle Mücadele TBMM TBMM Komisyonları
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