Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin paylaşım yaptı.

Açıklamasında, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.