Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu: İlk gemi yola çıktı, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
[AA (arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin paylaşım yaptı.
Açıklamasında, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 1, 2022
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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