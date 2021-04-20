Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Robert Burke ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Robert Burke ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.
Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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