Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.

Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.