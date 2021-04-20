CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Siyasette rezerv tartışmasının fitilini ateşleyen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ile ilgili iddiasını sürdürdü.

Bir kez daha "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi nerede? 'diye soran Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları hangi yöntemle sattınız? Bunu benim bilmeye ihtiyacım var. Soruları sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk cevap yok, bir daha sorduk cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok." dedi.

"Virüsün dolaştığı bir coğrafyaya turist niye gelsin"

Kemal Kılıçdaroğlu, salgın nedeniyle Türkiye'ye turist gelmediğini dile getirerek, "Bu kadar yoğun virüsün dolaştığı bir coğrafyaya turistler niye gelsin? Oysa turizm bizim için çok ama çok önemli. Bacasız sanayi diyoruz, hava kirliliği yok. Gayet güzel bir atmosferimiz var. İnsanlar gelip, huzur içinde gelip Türkiye'de dinlenmek istiyor ama hükümet izin vermiyor." dedi.

Turizmin cari açığı kapatmada etkili olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu sektörün, 54 farklı alana katkı sağladığına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulanmasını, TOBB, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odasının yanı sıra çok sayıda ticaret ve sanayi odasının istediğini aktardı.