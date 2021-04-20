Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya’da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı.