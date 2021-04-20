Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Barış Kartalı" ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra etti
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldığı belirtildi.
Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya’da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı.
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. pic.twitter.com/NxYziByhrr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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