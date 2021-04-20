Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreni ertelendi
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 59. Kuruluş Yıldönümü Töreni ve bu kapsamda yapılacak etkinlikler, daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendi.
Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Anayasa Mahkemesinin 59. Kuruluş Yıldönümü Töreni ve bu kapsamda yapılan etkinlikler, COVID-19 önlemleri çerçevesinde daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Yüce Divan Salonu'nda tören ve bilimsel etkinlik düzenlenecek
Yargı sistemindeki yerini 25 Nisan 1962'de alan Anayasa Mahkemesi, bu yıl 59. yaşını kutlayacak.
Etkinlikler kapsamında, daha sonra belirlenecek bir günde, Yüce Divan Salonu'nda tören ve bilimsel etkinlik düzenlenecek.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM)
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